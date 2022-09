O programa 'Uma Canção Para Ti' terminou no passado domingo, dia 4 de setembro e, pela primeira vez, foi uma menina a vencer o concurso. Leonor Quinteiro arrecadou a vitória e, nas redes sociais, o apresentador do formato, Manuel Luís Goucha, já reagiu.

"A primeira jovem a ganhar 'Uma Canção Para Ti'. Leonor Quintero. Parabéns Leonor. Obrigado a todos. Está feito", escreveu, já depois de terminada a 12.ª gala.

Na caixa de comentários da publicação vários foram os espectadores que também quiseram parabenizar a jovem, concordando com esta vitória.

Recorde que esta foi a 5.ª edição do programa que, para além de Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, também já contou com Júlia Pinheiro e Cristina Ferreira como apresentadoras. Miguel Guerreiro, David Gomes, Guilherme Azevedo e Pedro Ferreira são os anteriores vencedores do programa, sucedidos agora por Leonor Quinteiro.