Raquel Tavares anunciou ao grande público que se vai afastar do mundo da música por tempo indeterminado. Aquela que diz ser "a decisão mais difícil da sua vida" foi ponderada ao longo do último ano e partilhada na manhã desta quinta-feira numa emotiva conversa com Cristina Ferreira no programa das manhãs da SIC.

Perante a sinceridade da fadista em assumir que a vida artística a deixou "profundamente infeliz", a apresentadora Leonor Poeiras não conseguiu ficar indiferente ao relato e fez uso das redes sociais para deixar palavras de carinho a Raquel Tavares.

"Querida, Raquel. Como te compreendo! Que todos te deixem ser quem és e que voltes a sentir todas as emoções lindas da vida! Assumir que o sucesso não te faz feliz e pior, que te deixou doente, é de uma valentia imensa! Adoro-te! Aqui em casa os teus discos vão continuar a tocar! YOU’RE BRAVE! Um abraço apertado, coisa linda! O mundo é teu", escreveu.

