Leonardo DiCaprio foi 'apanhado' de novo a desfrutar de bons momentos com a namorada, Camila Morrone, enquanto o casal estava na praia em St. Barts, de acordo com o Page Six.

O ator, de 47 anos, e Camila Morrone, de 24, não conseguiram estar muito tempo longe um do outro e foram vários os carinhosos momentos que protagonizaram no meio do mar.

As imagens, captadas pelos paparazzi, rapidamente chamaram a atenção da imprensa internacional, mas também começaram desde logo a ser partilhadas nas redes sociais. Veja nas publicações abaixo:

Leia Também: Em tronco nu, Leonardo DiCaprio visto em iate com amigo Lukas Haas