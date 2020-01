Fernando Mendes é a cara principal do programa 'O Preço Certo', da RTP1. Porém, nestes 17 anos de sucesso do formato o apresentador não foi o único rosto a manter-se em antena (e sempre com muito sucesso).

Lenka da Silva, a assistente do programa, acompanhou Fernando Mendes ao longo de todos estes anos e continua a destacar-se pela sua beleza e excelente condição física.

Atualmente com 45 anos, Lenka prova todos os dias em antena e nas várias imagens que partilha nas suas redes sociais que a idade não passa por ela.

