Salvador Sobral revelou recentemente que teve uma paixão por Carolina Deslnades. Ao falar sobre os desgostos de amor com Mariana Cabral, conhecida como 'Bumba na Fofinha', no podcast 'Reset', o artista começou por dizer: "Eu sofria muito de amor desde criança. [...] Acho que era viciado no sofrimento do amor, mais do que no amor em si".

"Tive muitos, muitos [desgostos]. A minha vida é feita de desgostos amorosos", continuou, falando de seguida da paixão que teve por Carolina Deslandes.

"Nós andávamos na mesma escola, era apaixonado [por ela]. Apanhávamos os dois o [autocarro] 27 e subíamos a rua toda até ao liceu", recordou.

"Eu estava num liceu de betos, eu próprio incluído, e ela, de repente, pareceu uma miúda diferente. Ela parecia-me também uma BEN. É o meu termo para Betos Em Negação. Achava aquilo curioso. Ela adorava música. Eu disse: 'ah, é uma miúda diferente'. Então, claro, apaixonei-me logo de sofrimento", lembrou, referindo que na altura Dealandes "falava muito do ex-namorado".

"E há um dia em que ela diz: 'Salvador, temos de nos ver, porque tenho uma coisa para te contar'. [...] Fui ter com ela e ela disse: 'Estou tão feliz, voltei para o meu ex-namorado'. Ainda por cima era domingo e estava a chover, parecia que foi de propósito", contou.

Depois desabafou com a mãe. "Lembro-me de chorar no quarto da minha mãe e de estar a chover", partilhou ainda.

