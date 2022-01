Leandro recorreu novamente às suas redes sociais para partilhar um longo texto onde, aparentemente, se defende das críticas referentes à sua participação no 'Big Brother Famosos'.

"Todos nós na vida temos uma máscara. Uma máscara é a forma como nós disfarçamos as nossas vulnerabilidades ou exponenciamos as nossas forças de forma a sermos mais admirados ou amados ou até mesmo levar a que vejamos a verdade nas pessoas que se chegam a ti por amizade verdadeira ou interesse", começa por declarar.

O músico, recorde-se, voltou a estar esta semana no centro da polémica por ter sido novamente acusado pela ex-mulher, Sury Cunha, de "violência doméstica e psicológica".

"O que quer dizer que muitos comportamentos que temos em trabalho podem não ser os mesmos que temos com o nosso grupo verdadeiro de amigos ou família. Quando vamos trabalhar vestimos uma máscara profissional, coisa que faço quando tenho que desempenhar o meu papel [...]", continua, sem especificar a quem ou a que assunto se refere.

Ainda que sem referir o tema, a verdade é que as palavras de Leandro aparentam estar relacionadas com as críticas referentes à sua participação no 'Big Brother Famosos' - reality show no qual o cantor afirmou estar a representar uma personagem.

"Isto significa que eu não sou uma pessoa diferente no trabalho, em casa ou socialmente, mas sim que visto a versão consoante as pessoas com quem vou interagir e de quem quero receber admiração carinho e amor", atira.

"Lembre-se, não julgar os outros quando tu não és exemplo para nenhum ser humano, pois todos temos o direito de errar na vida. Para mim não existe pessoas, más há sem dúvida pessoas com dor. E para as decifrar, em vez de dizer somente que são más, pergunte-se porque é que as pessoas fazem o que fazem? Qual a razão que leva as pessoas serem assim e terem o ódio no olhar, qual a necessidade de ser uma pessoa insatisfeita e tentar humilhar o outro quando não as conheces na sua intimidade", realça, ainda.

