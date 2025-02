Céline Dion partilhou uma fotografia antiga que fez os fãs lembrarem de quando a cantora usava o cabelo encaracolado.

"A primeira vez que conheci a Ana Gasteyer, nos bastidores do Madison Square Garden (depois de ela nos surpreender no palco!), fiquei tão emocionada. A imitação dela no 'Saturday Night Live' foi perfeita", lê-se na legenda da fotografia publicada na sua conta de Instagram.

A cantora aproveitou ainda para destacar outros momentos, fazendo assim uma homenagem aos 50 anos do programa de comédia 'Saturday Night Live'.

Ora veja.

