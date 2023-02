Susana Almeida regressa à televisão esta sexta-feira, 24 de fevereiro. A participante da primeira edição do 'Big Brother' volta à antena 23 anos depois de ter feito sucesso no reality show.

"Quem não se recorda do primeiro 'Big Brother' e de Susana? A não perder esta tarde", anuncia a TVI, revelando que a eterna "cabeça amarela", como ficou conhecida no reality show, será entrevistada por Manuel Luís Goucha no programa 'Goucha'.

O programa 'Goucha', recorde-se, vai para o ar entre as 16h05 e as 19h10.

Leia Também: Casal de 'A Ex-Periência' deu entrada ontem com os papéis do divórcio