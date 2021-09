Célia e Telmo Ferreira foram dois dos mais carismáticos e inesquecíveis concorrentes que passaram pela primeira edição feita em Portugal do programa 'Big Brother'.

Há 21 anos, os dois entraram na casa mais vigiada do país para viverem uma experiência única que acabou por cruzar os seus caminhos. Apaixonaram-se dentro do programa e até hoje nunca mais se largaram.

Sim, Célia e Telmo continuam casados e muito felizes. Atualmente são pais de dois rapazes, Rafael, de quatro anos, e Alexandre, que irá completar 17 anos ainda este mês.

Nas redes sociais de Célia são muitas as fotografias que provam que a família continua feliz e unida, as mais recentes mostram as celebrações de um aniversário especial. A antiga concorrente de 'Big Brother' completou 40 anos de vida.

Espreite as imagens na galeria para ver como estão agora Célia e Telmo, de 44 anos, o eterno casalinho do 'BB'.

Recorde-se que no próximo domingo (12 de setembro), 21 anos depois da primeira edição, estreia o novo 'Big Brother 2021'.

