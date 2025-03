Vem aí mais um 'Big Brother'. Este domingo, dia 23 de março, inicia-se mais um reality show na TVI e, a propósito da estreia, Cristina Ferreira recebeu esta sexta-feira, dia 21, um dos casais mais famosos do programa: Telmo e Célia.

Questionado por Cristina se se apaixonou logo por Célia, Telmo confessou que "não é muito de exteriorizar emoções".

Por seu turno, Célia acrescentou: "Inicialmente não ia à bola com ele, não lhe achei graça nenhuma, mas depois as escolhas era tão limitadas… Acho que à medida que vamos conhecendo as pessoas e vamos vendo, no caso dele, que tem um bom coração, acho que vão ficando mais bonitas, interessantes e desejáveis aos nossos olhos. Foi isso que aconteceu", explicou.

Este ano, Telmo e Célia completam 24 anos de casamento. Em comum têm dois filhos: Alexandre, de 21 anos, e Rafael, de oito.