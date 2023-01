Lembra-se da divertida e carismática Veríssima, concorrente da primeira edição da 'Casa dos Segredos'? Vera Ferreira voltou esta terça-feira, 31 de janeiro, á televisão.

A ex-participante dos reality shows da TVI esteve hoje no programa 'Júlia', da SIC, para numa entrevista intimista, conduzida por Júlia pinheiro, contar a história da sua vida.

Vera foi ainda surpreendida em estúdio com a presença do marido, o futebolista Ricardo Neves, e os dois filhos do casal.

Veja na galeria as imagens que mostram como está atualmente a inesquecível Veríssima.

Leia Também: Rúben Boa Nova sofre acidente no Dubai e paga arranjo de 900 euros