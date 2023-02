Lembra-se da personagem Dora, que inicialmente se fez passar por Pedro, na série 'Morangos com Açúcar'? Quem interpretou o papel foi Cláudia Chéu.

Atualmente com 45 anos, na altura em que participou na série juvenil da TVI, em 2006, tinha 28 anos.

De acordo com a TVI Ficção, Cláudia Chéu tem-se dedicado a projetos relacionados com a ficção, mas no papel de autora.

Na sua página de Instagram, Cláudia Chéu diz que é "poeta, dramaturga e cronista", além de destacar também o trabalho como professora na Escola Superior de Comunicação Social, tendo sido ainda semifinalista do prémio Oceanos 2021.

Na galeria mostramos algumas fotografia de Cláudia Chéu. Veja como está diferente.

Leia Também: Lembra-se de Su de 'Morangos com Açúcar'? Atriz está irreconhecível