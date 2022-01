Leandro esteve hoje, 26 de janeiro, à conversa com Manuel Luís Goucha, na TVI. O artista falou da sua participação no reality show 'Big Brother Famosos', a qual deu que falar pelo "papel de vilão" que assumiu, como agora o próprio reconhece.

"Quem me conhece sabe que eu não sou assim. Não tenho que me andar a justificar se sou ou não sou assim. Sou o Leandro, tenho uma carreira, um público, respeito demasiado aquilo que faço. Fui para ali com uma estratégia na minha cabeça", começa por dizer.

Entretanto, questionado por Goucha se se arrependia da estratégia que adotou, o artista respondeu: "Sinceramente, acho que sim por uma única razão: as pessoas não estão preparadas ainda para saber dividir o que é a vida real e o que é a ficção. Dói ler comentários que ameaçam não só a mim, como a minha família. Começa a ser um bocadinho ridículo".

Leandro admite que se fosse chamado voltaria já hoje para a casa, lamentando ter deixado Jardel, com quem tinha uma grande cumplicidade.

"Nunca justifiquei nada, estou habituado a perder e a ganhar. O que aconteceu ali é que senti que alguma coisa não estava bem e tive conversas com o 'Big' a perguntar pelo meu filho. O Diego acordou sem mim ao lado. Ele acordava à noite e fazia febre", sublinha, dando conta da falta que o filho, com dois anos e meio, sentiu de si.

Veja aqui a conversa.

