Para colocar tudo em pratos limpos após deparar-se com "informações erradas" no que diz respeito aos "valores de cachê", foi partilhado nas páginas do Instagram e Facebook do artista um comunicado.

"Não existem empresários que representam com exclusividade o nome Leandro. Qualquer informação dada neste sentido é mentira", começa por dizer a nota, que refere que o artista agora "tem o seu próprio escritório".

"A LP Productions é o escritório próprio do artista e faz chegar a sua música a todo o país e estrangeiro. Desta forma, realçamos que a LP Productions trabalha com vários empresários mas nenhum deles tem a sua exclusividade. Todos os empresários de espetáculo ou comissões são tratados da mesma forma, sem benefícios para uns ou outros", continua a mesma, desmentido publicamente as informações avançadas.

"Lamentamos que existam pessoas a passar a informação errada no que concerne a valores de cachê do artista às comissões e empresários 'menos experientes na área'", remata.

