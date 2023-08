Foi com três carinhosas fotografias em que aparece sempre com o filho Ever Leo que Lea Michele assinalou os três anos de vida do menino.

Em agosto de 2020 a atriz deu à luz o primeiro filho, fruto do casamento com Zandy Reich, e a data não foi esquecida.

Este domingo destacou as referidas imagens na sua página de Instagram e disse: "Feliz terceiro aniversário para o nosso lindo filho. Vamos amar-te para sempre, muito".

De acordo com a People, nas stories, a estrela da série 'Glee' mostrou o bolo de aniversário que o menino recebeu, revelando que a festa foi inspirada nos desenhos animados 'Patrulha Pata'.



© LEA MICHELE/INSTAGRAM

Leia Também: Cory Monteith recordado por Lea Michele. Ator morreu há 10 anos