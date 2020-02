Marco Costa é o próximo convidado de Fátima Lopes no programa 'Conta-me Como És'. O formato vai para o ar apenas no próximo sábado, dia 15, mas a TVI já divulgou um teaser da entrevista. Imagens que nos mostram o quanto será emocionante esta conversa.

"O que eu vou dizer é a mais pura das verdades, ou estudava ou ganhava dinheiro", começa por contar o famoso pasteleiro, que desta forma recusou à sua adolescência difícil.

As lágrimas foram impossíveis de controlar quando Fátima questionou Marco Costa sobre a morte do pai. Momento em que este acabou por revelar a sua maior mágoa: "Tenho a mágoa de não conseguir partilhar com ele as coisas que eu tenho", disse, enquanto as lágrimas lhe corriam o rosto.

Recorde-se que Marco Costa, marido de Vanessa Martins, perdeu o pai quando tinha apenas 18 anos. O ex-'Casa dos Segredos' decidiu mais tarde seguir as pisadas do pai e tal como ele fazer da pastelaria a sua paixão.

S07 20_CONTA ME_PRM_SB_TIT_SM__V1 from Criativa TVI on Vimeo.

