Marie tem sido uma das concorrentes mais marcantes do 'Big Brother Famosos'. A jovem influenciadora, de 20 anos, assume-se mais feliz do que nunca por ter entrado para a casa mais vigiado do país.

Na conta oficial de Instagram da TVI foi partilhado um vídeo no qual, lavada em lágrimas, a concorrente abre o coração numa conversa com todos os colegas da casa.

"Nunca me senti feliz e eu juro-vos por tudo e estes três dias foram dos dias mais felizes da minha vida. Não me sinto julgada, sinto-me acolhida", sublinhou.

