Cristina Ferreira não conseguiu ficar indiferente às impactantes partilhas feitas esta quinta-feira pelos concorrentes da nova edição de 'Big Brother Famosos'.

"Estão há 3 dias dentro da casa. Ocuparam um espaço que foi de outros 13 habitantes que durante dois meses fizeram as conversas dos portugueses. De repente os rostos mudaram. As histórias também", começa por realçar a apresentadora do reality show.

"Hoje, durante o diário, emocionei me com as partilhas de cada um. São 13 pessoas completamente diferentes, com idades e percursos diferentes. Cada um de nós está ali. Como sempre", termina.

Cristina junta às suas palavras as imagens emocionantes onde Marie, de apenas 20 anos, partilha o seu testemunho e afirma que nunca se sentiu tão feliz e integrada como na casa do 'Big Brother'. A jovem digital influencer chega mesmo a admitir, em lágrimas, que desde muito nova pensou em suicídio por não se sentir feliz.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos autodestrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:



SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

