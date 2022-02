Começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O mundo acordou com notícias de um bombardeamento no Aeroporto de Kiev e noutras cidades durante a passada noite, factos aos quais Laura Figueiredo não conseguiu ficar indiferente.

"Não sei se vocês estão a sentir o mesmo que eu com as notícias do ataque e de uma possível terceira guerra... Mexe muito comigo, mesmo", começa por dizer num vídeo publicado nas histórias da sua conta de Instagram.

"Não sei se por ser mãe, se por imaginar o que é que as pessoas estão a passar. Está a mexer muito comigo. Custa-me tirar imediatamente das notícias para não ter a Bia a assistir a uma coisa dessas e pergunto-me que mundo é este depois de tudo aquilo por que temos estado a passar...", completa.

Veja o vídeo em baixo.

Leia também as reações de mais figuras públicas portuguesas ao conflito: Joana Cruz pede "paz". Reações dos famosos à guerra na Ucrânia