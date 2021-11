Laura Figueiredo passou uma noite com o coração de mãe apertadinho com a filha doente, como contou na manhã desta quinta-feira, 18 de novembro.

"A ninjinha ontem, do nada, começou a queixar-se de dores no ouvido e a mãe desesperada... Passou a noite mal, a gemer com dores e o meu coração a partir-se em pedaços", começou por dizer Laura Figueiredo nos vídeos que publicou nas stories da sua página de Instagram.

"Já acordou melhor, mas está com o nariz meio entupido. Hoje não vai para a escola, aproveitar e ficar sossegadinhas, dentro do possível, e trabalhar daqui de casa", acrescentou, referindo ainda que a filha "amanhã já vai estar fresca e fofa".

Laura Figueiredo mostrou ainda a pequena Beatriz, imagens que pode ver no vídeo da galeria.

