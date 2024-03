Laura Figueiredo e Mickael Carreira vivem um dia feliz.

O filho mais novo do casal, o pequeno Gabriel, celebra mais um mês de vida e Laura decidiu assinalar esse momento na sua conta no Instagram, partilhando um pequeno vídeo do bebé.

"O meu bebé faz 8 meses! Ele é o meu segundo coração fora do peito", escreveu, na legenda do vídeo.

De recordar que o casal tem ainda uma filha mais velha, Beatriz, de seis anos.

