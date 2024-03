Laura Figueiredo mostrou-se de 'cara lavada' numa partilha que fez nas stories da sua página de Instagram, mas não ficou por aqui.

Numa outra publicação, feita de seguida, a figura pública partilhou a mesma fotografia mas com o filtro que mais gosta.

Junto da imagem, confessou: "Com o filtro que adoro usar... Seria perfeito, mas não sou assim. Pelo menos não com 37 anos, dois filhos e uma vida. Por mim está ok". Veja ambas as fotografias na galeria.

