Larry King já não precisa de receber oxigênio e "consegue respirar sozinho". Aliás, até conversou com os filhos através de uma videochamada, como relata o Page Six, que cita o porta-voz do apresentador.

Larry, de 87 anos, encontra-se hospitalizado há mais de uma semana no Cedars-Sinai Medical Center em Los Angeles.

Sabe-se ainda que o apresentador saiu dos cuidados intensivos na véspera do Ano Novo, de acordo com David Theall, porta-voz da Ora Media, produtora de King.

