O apresentador Larry King foi hospitalizado no Cedars Sinai Medical Center, em Los Angeles, há mais de uma semana, com Covid-19. Informação adiantada por uma fonte próxima da família, como destaca a CNN.

King, que tem diabetes tipo 2, já conseguiu superar vários problemas de saúde ao longo dos anos, entre eles já sofreu vários ataques cardíacos e superou os cancros no pulmão e na próstata.

No ano passado, passou o dia do seu 87.º aniversário no hospital, meses depois de ter perdido dois filhos em três semanas. Andy, de 65 anos, morreu de um "ataque cardíaco" e Chaia, de 51, que perdeu a batalha contra um cancro no pulmão.

King está atualmente em processo de divórcio, de Shawn Southwick-King, mas o Daily Mail diz que o ex-casal se dá bem. No entanto, nenhuma pessoa próxima de Larry pode visitá-lo no hospital devido às novas regras adotadas por causa da pandemia.

Leia Também: Larry King vai pagar 33 mil dólares por mês à 'ex'