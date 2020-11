Larry King continua internado no hospital e passou lá o seu 87º aniversário, adianta o Page Six. Uma fonte revelou à publicação que o apresentador para além de estar com problemas no coração, tem tido dificuldades noutros aspetos.

Mesmo inspirando todos os cuidados, Larry não deixou de lamentar a morte de um amigo que morreu esta semana, fazendo uma homenagem ao mesmo nas redes sociais.

Agora resta esperar e ver quando é que a celebridade estará livre para regressar a casa.

