Chrissy Teigen completou 39 anos de vida no dia 30 de novembro e partilhou os melhores momentos da semana do seu aniversário com os seguidores da sua conta de Instagram.

"Tive o aniversário mais aconchegante com que podia sonhar. Uma semana cheia de bebés e crianças grandes, e família e amigos", escreveu a modelo na legenda.

"Não podia ter pedido uma melhor semana. Ou melhor vida, na verdade. Obrigada a cada familiar e amigo", acrescentou.

Veja os momentos mais ternurentos de Chrissy Teigen, John Legend, filhos e amigos, na partilha abaixo.

