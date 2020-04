Larry King e o amigo e advogado Arthur Aidala fizeram uma parceria para ajudar a alimentar mais de 150 funcionários do Maimonides Medical Center, em Brooklyn, na semana passada.

De acordo com o Page Six, fontes contam que King, que reside em Los Angeles e cresceu em Brooklyn, queria fazer alguma coisa pelo hospital local, assim como Aidala, que continua a morar no bairro de Nova Iorque com a mulher e os filhos.

Recorde-se que já foram muitos os nomes conhecidos que contribuíram para ajudar nos esforços do combate à pandemia da Covid-19.

