Joe Jonas e Sophie Turner decidiram doar 100 refeições a um hospital de Los Angeles para, desta forma, agradecer o trabalho dos profissionais de saúde que estão na linha da frente do combate da pandemia do novo coronavírus.

Esta segunda-feira, a Fueling The Fearless - uma organização sem fins lucrativos que se dedica a ajudar a alimentar os que trabalham nos hospitais e que estão na linha da frente no combate à Covid-19 - publicou uma fotografia da equipa do East LA Doctors Hospital, no Instagram, e escreveu: "Muito obrigado Joe Jonas, Sophie Turner, Philymack, shondamcintyre, pela doação de 100 refeições ao East LA Doctors Hospital".

Um gesto que foi, por sua vez, destacado pelos médicos, que expressaram a sua gratidão pela iniciativa do casal, como relata o Page Six.

Leia Também: The Chainsmokers ajudam no combate à Covid-19 e doam máscaras