Lala Kent divertiu-se com as amigas Brittany Cartwright e Stassi Schroeder, momento que foi partilhado no Instagram.

A modelo desfrutou de uma "noite de mulheres", e o trio mostrou-se muito divertido.

Uma imagem que chega após os rumores sobre o fim da relação de Lala Kent com Randall Emmett.

De acordo com a People, Lala Kent esteve numa sessão de autógrafos com o lançamento do livro 'Give Them Lala', esta quarta-feira, em Los Angeles. Um evento que contou com o apoio de Brittany Cartwright e Stassi Schroeder.

