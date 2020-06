Sempre com um estilo muito característico desde o início da sua carreira como cantora, já foram várias as ocasiões em que Lady Gaga demonstrou que opinião dos outros era irrelevante para si. Ora, o caso de que lhe falamos agora é mais um exemplo desta vertente.

Recentemente, a artista foi 'apanhada' pelos paparazzi com o namorado, Michael Polansky, em Hollywood Hills. No entanto, o 'pormenor' que mais chamou a atenção foi o facto da celebridade ter saído à rua apenas com uma camisola, não trazendo nenhumas calças...

Veja o visual que se está a tornar viral nas redes sociais.

