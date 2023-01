Numa altura em que o dinheiro que será gasto com a vinda da Jornada Mundial da Juventude a Portugal está a gerar muita polémica, Nuno Markl lembrou algumas críticas que recebeu por levar entretenimento ao canal público.

Em reação à polémica sobre o custo da visita do Papa a Portugal, o humorista acabou também por responder aso comentários que lhe foram feitos.

"O que eu sei é que quando fiz a série '1986' veio aqui malta insurgir-se 'ah, lá está ele a chuchar no dinheiro dos contribuintes!'. Depois começámos a fazer o 'Taskmaster', e lá veio aqui malta: 'Lá está ele outra vez a chuchar no dinheiro dos contribuintes!' Malta, convenhamos: eu sou a Lefties", escreveu no Instagram esta sexta-feira.