Kylie Jenner estará, alegadamente, a sustentar o irmão mais velho, Rob Kardashian. Este já se encontra afastado das luzes da ribalta há alguns anos, sendo que tomou inclusive a decisão de sair do reality show da família - 'Keeping Up With the Kardashians'.

Agora, segundo o Radar Online, as suas despesas têm saído de tal forma do controlo que Kylie, de 22, teve de intervir.

"Ele tem tirado tanto da mãe e da Khloé ao longo dos anos, por isso ficou acordado que seria a vez da Kylie", notou uma fonte da publicação.

"Toda a gente se uniu para o ajudar a ficar com a custódia da Dream", acrescentou a fonte em relação à filha que Rob teve com Blac Chyna.

