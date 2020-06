Blac Chyna acusou os membros do clã Kardashian de racismo, alegando que foi por isto que estas nunca permitiram que se realizasse uma segunda temporada do reality show que tinha com o ex-companheiro, Rob Kardashian.

Esta é uma longa batalha que a modelo tem vindo a travar contra o poderoso clã, que agora ganha uma nova polémica. Contudo, em declarações ao TMZ, o advogado da família Kardashian descredibilizou estas acusações.

"Este é um processo com dois anos no qual Chyna mudou a sua defesa mais vezes do que se esperava. Infelizmente, e não sendo uma surpresa, ela fez uma nova tentativa, mudando a sua defesa e tentando aproveitar-se das emoções e da dor deste momento, insultando o sofrimento das reais vítima da injustiça social e do racismo sistémico", afirmou o advogado do clã em declarações ao TMZ.

O mesmo advogado relembra igualmente as ameaças de morte feitas por Black contra Rob, sublinhando um momento em que esta o tentou asfixiar com um carregador de telemóvel.

