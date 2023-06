Kylie Jenner surpreendeu os seguidores com um vislumbre da sua enorme mansão de 36,5 milhões de dólares (cerca de 33 milhões de euros), em Los Angeles.

Ao dar resposta a um seguidor no TikTok, que pediu uma "tour" pela casa, Kylie Jenner decidiu mostrar um pouco da sua propriedade, mais precisamente a sala de estar.

"Agora estou no meu bar", disse a celebridade enquanto se gravava. "Esta é a minha sala de estar", descreve. "Isto é estranho", confessa. "O meu piano, que vou aprender a tocar. A minha filha [Stormi] toca piano, tem aulas todas as semanas, e eu vou aprender. Decidi que neste verão vou aprender a tocar piano", revelou. Veja o vídeo na galeria.

De acordo com o Page Six, Kylie Jenner comprou a mansão com sete quartos e dez casas de banho em 2020.

