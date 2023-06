Kylie Jenner e Timothée Chalamet decidiram dar o próximo passo na sua relação e conhecer as respetivas famílias.

A estrela do reality show 'The Kardashians' e o ator de Hollywood foram fotografados juntos pela primeira vez, com familiares durante uma refeição.

Fontes revelaram em abril que o relacionamento dos dois não seria nada de sério, contudo, parece que nas últimas semanas o cenário mudou. A publicação nota agora que os dois têm estado "todos os dias juntos".