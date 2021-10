Kylie Jenner está entusiasmada com esta nova fase da sua vida. À espera do segundo bebé em comum com Travis Scott, uma fonte disse à People que a celebridade "está bem" e está "muito animada".

Recorde-se que o casal tem ainda em comum a pequena Stormi, que nasceu em fevereiro de 2018.

De acordo com a fonte, Kylie Jenner está "divertida a decorar o berço e a preparar-se para o bebé", além de estar a planear o baby shower para dezembro.

"Ela e Travis também estão muito bem", acrescentou. "Eles passam o máximo de tempo possível com a Stormi. A Kylie está convencida de que será a melhor irmã mais velha", destacou.

