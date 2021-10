Ao contrário do que aconteceu na sua primeira gravidez, desta vez, Kylie Jenner decidiu partilhar a novidade com os fãs antes do nascimento do bebé, no entanto, não deixa de primar pela sua privacidade, mantendo-se discreta quanto ao assunto.

Ainda assim, esta sexta-feira, 22 de outubro, a socialite surpreendeu os milhões de seguidores que tem na plataforma partilhando uma fotografia na qual mostra a sua barriga, por meio de um reflexo.

"A crescer", escreveu na legenda da publicação.

Recorde-se que o bebé é fruto do relacionamento de Kylie com Travis Scott. Os dois já são pais da pequena Stormi, de três anos.

