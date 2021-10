Kylie Jenner e a mãe, Kris Jenner, foram fotografadas esta quarta-feira, dia 19, enquanto passeavam pelo parque da Disneyland na Califórnia.

Kylie, grávida do segundo filho, e a mãe vestiram-se a rigor para a ocasião. Ambas optaram por looks totalmente pretos, que foram completados com bandoletes com as famosas orelhas do rato Mickey.

Aparentemente, Kylie não levou consigo a filha, Stormi, de três anos. A menina, recorde-se, é fruto da relação da socialite com Travis Scott, tal como o bebé que está para vir.

Eis abaixo as imagens que estão a correr as redes sociais:

