Kylie Jenner surpreendeu os seus seguidores do Instagram ao partilhar na rede social, nas últimas horas, um conjunto de românticas fotografias onde posa com o namorado, Travis Scott.

As imagens, disponíveis na galeria, mostram o casal a posar diante do pôr do sol, tendo como pano de fundo uma praia paradisíaca.

Apesar de estarem juntos há vários anos e terem dois filhos em comum, Stormi, de quatro anos, e um bebé de meses, a relação do casal é marcada por alguma instabilidade, motivo pelo qual são raras as ocasiões em que posam juntos e de forma romântica.

