Kylie Jenner e Timothée Chalamet foram o centro das atenções na passadeira vermelha da cerimónia de prémios Magazine’s 2023 Innovator Awards, que aconteceu esta quarta-feira, 1 de novembro, em Nova Iorque, Estados Unidos.

Para a ocasião, Kylie - que foi distinguida com um prémio pela sua nova marca de roupa, a Khy - usou um espartilho feito à medida da Ferragamo, que combinou com uma saia longa.

Já o ator de 'Dune' brilhou com um fato Dolce & Gabbana.

Apesar do casal não ter posado junto, no evento sentaram-se na mesma mesa (veja as fotografias na galeria).

Recorde-se que os primeiros rumores sobre o romance de Kylie e Timothée surgiram em abril.

