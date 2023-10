Kylie Jenner e Timothée Chalamet continuam sem falar sobre a sua relação, mas recentemente a empresária revelou qual o seu filme preferido do ator.

Jenner contou num perfil publicado na WSJ Magazine esta quarta-feira, dia 25 de outubro, que ela é uma "grande fã" do género de ficção científica, incluindo séries como 'Game of Thrones', o spinoff 'House of the Dragon' ou o filme Dune.

"Eu amo esse filme", contou Jenner, sorrindo.

De recordar que a longa-metragem foi lançada em outubro de 2021 e tem Timothee Chalamet no papel principal, contracenando ao lado de estrelas como Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac e Jason Momoa. A sequela de Dune será lançada no próximo ano.

