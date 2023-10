Kris Jenner ficou furiosa quando soube que a filha Kourtney estava novamente grávida, não pela notícia da gravidez em si, mas pela forma como descobriu.

Kourtney e o marido, Travis Barker, revelaram ao mundo que esperavam o primeiro filho em comum, recriando uma cena famosa do videoclipe da banda de Travis, Blink-182, durante um dos concertos em junho.

Kourtney encontrava-se no meio da multidão com uma placa que dizia: "Travis, estou grávida".

No entanto, Kris soube que seria avó novamente ao mesmo tempo que toda a gente e achou que era mentira.

Num excerto do episódio desta semana do reality show 'The Kardashians', Khloé contou que a mãe "descobriu [a gravidez de Kourtney] através das notícias" e que "não ficou nada contente", ao que Kris acrescentou: "Achei que estava a ser enganada", contou, antes de perceber que a notícia era de facto verdade.

Leia Também: Harry e Meghan Markle no reality show das Kardashians? Sim, é possível

Leia Também: Uma ecografia 'extra' salvou a vida do bebé de Kourtney Kardashian