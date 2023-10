'The Kardashians', reality show que mostra o dia a dia do clã mais famoso do mundo, poderá vir a ter como convidados o príncipe Harry e Meghan Markle.

Conforme avança a revista OK!, Kris Jenner, empresária da família, pretende convidar os duques de Sussex para surgirem nas temporadas futuras.

"Não é coincidência que as Kardashian frequentem os mesmos lugares que a Meghan", notou uma fonte à publicação.

"Era um tiro certeiro para as duas famílias se colaborassem, mas a Kris não quer insistir demasiado", continua.

"Mesmo se for uma pequena participação, é uma grande vitória para a Kris. O lado estratégico está em andamento e parece bastante lucrativo", completa.

Recorde-se que, recentemente, Doria Ragland, mãe de Meghan Markle, posou com Kris Jenner e Kim Kardashian num evento de caridade.



© Getty Images

