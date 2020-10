Kylie Jenner está a dar que falar nas redes sociais, mas não pelos melhores motivos. Em causa está o facto da empresária ter feito uma publicação relativa à sua marca de maquilhagem.

Na mesma, como foi evidenciado, Kylie confundiu a bandeira da Austrália com a das Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul.

O erro acabou por ser comentado diversas vezes. Eis algumas das reações:

