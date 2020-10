Em plena época de regresso às aulas foram várias as figuras públicas que partilharam este momento especial com os seus admiradores. Kylie Jenner foi uma delas ao publicar um vídeo no qual a sua menina, Stormi, de um ano, surgia feliz naquele que seria o primeiro dia de escola.

Apesar da publicação ter sido alvo de vários elogios, a verdade é que a empresária também não escapou às críticas. Isto porque a pequena Stormi aparece com uma mochila da marca de luxo Hermès que custa 12 mil dólares, aproximadamente, 10 mil euros.

Bethenny Frankel, que se tornou conhecida após participar no reality show 'The Real Housewives of New York City', afirmou: "Nunca digo nada sobre estas coisas, mas isto é a exaltação pessoal mais transparente que já vi. Está tudo errado aqui", notou.

O comentário já tem mais de três mil gostos, indicando assim que foram muitas as pessoas que se reviram nestas palavras.

