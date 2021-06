Palavras que foram destacadas na tão aguardada reunião de 'Keeping Up With the Kardashians'.

Kylie Jenner disse que "não está a pensar em casamento" durante a aguardada reunião de 'Keeping Up With the Kardashians', esta quinta-feira. Episódio que foi para o ar depois da celebridade ter voado para Nova Iorque para apoiar Travis Scott num evento. No entanto, acrescentou: "Mas gostaria de me casar um dia". Recorde-se que Kylie, de 23 anos, e Scott, de 29, têm uma filha em comum, a pequena Stormi, de três anos. Os três posaram juntos na passadeira vermelha da 72.º Annual Parsons Benefit, e assumiram a relação em público. Leia Também: Kylie Jenner e Travis Scott já assumiram a relação em público