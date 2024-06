Num dos episódios do reality show 'The Kardashians', Kylie Jenner fez um desabafo sobre as críticas de que tem sido alvo ao longo dos anos sobre a sua aparência.

"É um milagre eu ainda ter confiança, conseguir olhar ao espelho e achar-me bonita", confessou, não contendo as lágrimas.

Em causa, segundo o Page Six, esteve a sua aparição na Semana da Moda de Paris, em setembro de 2023. A empresária revelou que na altura decidiu que "não iria usar muita maquilhagem" nos desfiles.

Ainda assim, não se livrou das críticas.

"Quando uso muita maquilhagem dizem: 'estás muito maquilhada'. Depois deixo de usar tanta e alguém apanha-me com uma luz esquisita", afirma.

"Podem ver fotografias minhas aos 13 anos - eu tinha estas rugas [junto à boca]. Tenho-as desde criança", faz saber.

Kylie confessa que se sente "exausta" por estar constantemente a ouvir coisas negativas a seu respeito. "Somos desumanizados. Acham que connosco não há regras", lamenta.

A irmã de Kim Kardashian realçou que ao longo do ano decidiu diminuir para metade o preenchimento que fazia nos lábios. "Odeio repetir esta conversa. É uma perda de tempo porque acho que comigo nunca vai mudar [as críticas]".

