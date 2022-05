Kylie Jenner foi alvo de críticas no Twitter. Em causa está a ida da celebridade a um supermercado na companhia da mãe, Kris jenner.

O momento foi transmitido no reality show ‘The Kardashians’. Na altura ainda grávida, Kylie confessou que o seu desejo era fazer coisas “normais”, daí a sugestão da progenitora para irem às compras.

Já dentro do estabelecimento, Kylie surge visivelmente entusiasmada por ter a possibilidade de pegar nos produtos que deseja e colocá-los no carrinho.

“Os sonhos tornam-se realidade!”, disse Kris ao perceber a felicidade da filha mais nova.

Em declarações para as câmaras, Kris confessou: “Uma das coisas que pode ser desafiante é a privacidade. Deixei de ir a supermercado porque as pessoas tiravam sempre fotografias, e os paparazzi apareciam de repente. É difícil”.

Um dos momentos mais caricatos é quando o empregado tem de ensinar Kris a pagar com o multibanco.

Mãe e filha aproveitaram ainda para ir lavar o seu carro a uma lavagem automática, classificando a experiência como uma das "melhores da sua vida".

“A Kylie e a Kris disseram que a lavagem de carros era uma atração turística. Os ricos vivem mesmo num outro planeta”, notou uma utilizadora do Twitter.

As críticas repetiram-se na rede social, com várias pessoas os “privilégios” a as Kardashians têm acesso.

