Caitlyn Jenner contou no 'The Pivot Podcast', esta terça-feira, que "foi muito difícil conviver" com Kanye West.

Caitlyn destacou, no entanto, que o rapper, de 44 anos, esteve a seu lado quando mudou de sexo em 2015, mas ainda considera o artista uma pessoa "muito complicada".

"Na verdade, estou mesmo a gostar de ver o Pete com a Kim", acrescentou, referindo-se ao romance do comediante com a celebridade.

"Temos um comediante na família. Não precisamos de mais rappers. Precisamos de um comediante na família", frisou.

"[O Pete é] muito diferente dos homens com quem ela normalmente namorava, mas a Kimberly [Kim Kardashian] passou por muito com os homens com quem esteve, especialmente com o Kanye", partilhou.

"Em primeiro lugar, ele trata a Kim tão bem, e quando eles estiveram aqui, a Kim [estava] tão feliz. E a Kim merece ser feliz", acrescentou.

De recordar que Kim Kardashian começou a namorar com Pete Davidson em outubro do ano passado, a meio do processo de divórcio com Kanye West. Em março a celebridade e o rapper foram declarados legalmente solteiros.

Kim e Kanye deram o nó em maio de 2014 e têm quatro filhos em comum, North, de oito anos, Saint, de seis, Chicago, de quatro, e Psalm, de três.

