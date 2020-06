Kristen Wiig e o noivo, Avi Rothman, foram pais de gémeos "no início do ano", como informa a revista Us Weekly.

Os bebés foram concebidos através de uma barriga de aluguer, como destacam os meios de comunicação internacionais.

De referir que Wiig, de 46 anos, e Rothman, de 42, ficaram noivos em agosto de 2019, após mais de três anos de namoro.

Leia Também: Irmã de Miklós Fehér, Orsi Fehér, foi mãe pela primeira vez